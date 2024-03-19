منتخب أندورا يحل بأرض الوطن

حل منتخب أندورا، اليوم الثلاثاء، بأرض الوطن، تحسبا للمشاركة في دورة فيفا الودية التي ستحتضنها الجزائر.

الفترة ما بين الـ 18 والـ 28 مارس 2024، على شكل بطولة مصغرة بمشاركة المنتخب الوطني، إلى جانب كل من جنوب إفريقيا وبوليفيا.

ونشرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، صور لوصول منتخب أندورا لمقر إقامته بولاية عنابة.

وتنطلق دورة الجزائر الودية، برعاية “الفيفا” يوم الـ 21 مارس، بمواجهة جنوب إفريقيا بمنتخب أندورا، بملعب 19 ماي بعنابة، بداية من الساعة 22:00.

بينما تجمع المباراة الثانية في الـ 22 مارس، المنتخب الوطني بنظيره البوليفي. بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 22:00.

في حين سيلعب ثالث لقاءات الدورة الودية، بتاريخ الـ 25 مارس، بين بوليفيا وأندورا، بداية من الساعة 22:00 بملعب 19 ماي بعنابة.

على أن تختتم الدورة الودية الرباعية، يوم الـ 26 مارس. بمواجهة تجرى بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 22:00، بين الخضر ومنتخب جنوب إفريقيا.