منتخب أوغندا يحط الرحال في الجزائر

وصل منتخب أوغندا، مساء اليوم السبت، بكامل تعداده، إلى الجزائر العاصمة استعدادًا لخوض آخر مباراة له في المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

والتي ستجمعه بالمنتخب الوطني الجزائري المتأهل سلفا لنهائيات كأس العالم 2026، بعد حسمه صدارة المجموعة السابعة من التصفيات.

اللقاء سيُجرى يوم الثلاثاء، بملعب “حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو، برسم الجولة العاشرة و الختامية من التصفيات.

وسيدير اللقاء، طاقم تحكيم من موريشيوس يتكون من أحمد امتهاز هيرالال كحكم رئيسي، بمساعدة أسويت تيلوك و جون مارك جيف بيثيا، بينما يتولى السيد جون براندي ستيفي بايلاش مهمة الحكم الرابع.