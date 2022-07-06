منتخب اسبانيا لكرة اليد يتوج بالذهب على حساب مصر في لقاء مثير

تمكّن منتخب إسبانيا لكرة اليد من الفوز على نظيره المصري بنتيجة 28 مقابل 27 ليتوج بالميدالية الذهبية اليوم الأربعاء. في اللقاء الذي جرى ضمن الألعاب المتوسطية بوهران.

كما إكتفى منتخب الفراعنة بالفوز بالميدالية الفضية رغم الأداء الكبير.

وكان منتخب “الماتادور” قد فاز على المنتخب الوطني الجزائري في المباراة التي اندرجت ضمن النصف النهائي من الألعاب المتوسطية.

وعرفت المباراة حضور جماهيري كبير .

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