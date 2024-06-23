منتخب اسكتلندا يسقط أمام المجر ويُقصى من بطولة أمم أوروبا

فاز منتخب المجر، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعته بمنتخب اسكتلندا، ضمن الجولة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2024.

وانتهى الوقت الرسمي من هذه المباراة على وقع التعادل السلبي، قبل أن يتمكن منتخب المجر من تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، وبالتحديد في الدقيقة 90+10.

وبهذا الفوز، رفع منتخب المجر رصيده إلى النقطة الثالثة، والتي تضعه في المركز الثالث للمجموعة الأولى.

في المقابل، تذيل منتخب اسكتلندا، هذه المجموعة الأولى، برصيد نقطة واحدة، ليقصى بذلك من هذه البطولة في دور المجموعات.