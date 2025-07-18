منتخب الأشبال للجيدو الجزائري يحصد 13 ميدالية في البطولة الإفريقية

حصد المنتخب الوطني للجيدو، صنف أشبال (ذكور، واناش)، 13 ميدالية من المعادن الثلاثة، في البطولة الإفريقية 2025 المقامة بأنغولا.

ونال مصارعو المنتخب الوطني للجيدو أشبال، وفق الإذاعة الوطنية، أربعة ميداليات ذهبية، ثلاثة فضيات، بالإضافة لست ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية، بفضل الرباعي، شيراز دحومان (-40 كلغ)، علاء الدين صحراوي (-50 كلغ)، محمد أمين دجواح (-60 كلغ)، وريم ميلودي (+70 كلغ).

فيما كانت الميداليات الفضية من نصيب، صادق لعواد(-66 كلغ)، علي بن مشطة(-73 كلغ) وفارس بن غالم(+ 90 كلغ). والبرونزيات لكل من: رميساء عباس(-44 كلغ)، نسيمة بن يحيى(-57 كلغ)، والعربي عداد(-55 كلغ)، بوعلام عيفة(-60 كلغ)، صهيب زيتوني(-81 كلغ) ومحمد صحراوي (-90 كلغ).

وفي الترتيب العام، وبفضل هذا العدد من الميداليات، حلت الجزائر في المركز الثاني، بعد منتخب مصر.

يذكر أن المنتخب الوطني للجيدو أشبال، شارك في هذه البطولة الإفريقية بـ18 مصارعا (9ذكور، 9 اناث)، إلى جانب 119 مصارعا، من 19 بلد افريقي.