منتخب “البادمنتون” بطلا لإفريقيا للمرة الرابعة تواليا

توّج المنتخب الوطني لـ“البادمنتون” رجال، بالبطولة الإفريقية، التي جرت وقائعها بالأراضي المصرية، في الفترة ما بين الـ 12 والـ 18 فيفري الجاري.

وخطف رجال الخضر لكرة الريشة، اللقب القاري للمرة الرابعة على التوالي. بعد إطاحتهم بنظيرهم النيجيري، أمس الخميس، بنتيجة 3-2.

وبذلك، ضمن المنتخب الوطني، تأهله رسميا إلى بطولة العالم للفرق رجال “كأس توماس” التي ستقام شهر أفريل القادم بالصين.

للإشارة فإن البطولة الإفريقية لـ “البادمنتون” 2024، شهدت أيضا تتويج سيدات المنتخب الوطني بالميدالية البرونزية.