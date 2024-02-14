منتخب “البادمنتون” يواجه جزر موريس في نصف نهائي البطولة الإفريقية

حسم المنتخب الوطني لـ “البادمنتون” تأهله في صدارة ترتيب المجموعة، إلى نصف نهائي البطولة الافريقية الجارية وقائعها بمصر ما بين الـ 12 والـ 18 فيفري الجاري.

وتأهل منتخب “البادمنتون”، إلى نصف النهائي مسبقا ليلاقي اليوم الأربعاء نظيره المصري، من أجل صدارة الترتيب.

ونجحت الريشة الجزائرية في حسم المباراة بنتيجة 3/2، أمام أصحاب الديار. لتتأهل إلى المربع الذهبي بـ”العلامة الكاملة” بعد تحقيق 3 انتصارات في المجموعات.

وسيكون المنتخب الجزائري رجال، على موعد مع مواجهة نظيره من جزر موريس. مساء اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 17:00، على أمل حجز بطاقة النهائي.