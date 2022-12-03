منتخب البرازيل يتلقى ضربة قوية قبل الدور الـ16 من مونديال قطر

تلقى مدرب منتخب البرازيل، تيتي، خبرا مؤسفا بخضوض تعداده الحالي، قبل انطلاق مباريات الدور الـ16 من مونديال قطر 2022.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية، وأوروبية، تعرض غابريال خيسوس، وزميله أليكس تيليس، لاصابة عقب مباراتهم الأخيرة أمام الكاميرون.

كما أكدت ذات المصادر، بأن الإصابة التي تعرض لها اللاعبان، ستحرمهما من مواصلة مشوار المونديال مع منتخب السامبا.

وسيكون مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، أمام حتمية ايجاد البدائل المناسبة قبل مباراتهم في الدور الـ16 والتي ستجمعهم بمنتخب كوريا الجنوبية.