منتخب البنين سيواجه الجزائر منقوصا من خدمات قائده ومهاجم الفريق

سيدخل منتخب البنين، مباراته الودية الثانية، المقررة أمام منتخب الجزائر، منقوصا من خدمات قائده، ومهاجم المنتخب.

وكشفت مصادر إعلامية، أن قائد منتخب البنين، ستيفان سيسقنو، تعرض لإصابة في الكاحل، خلال وديتهم أمام كوت ديفوار، والتي ستحرمه من مواجهة الخضر.

ومن جهة أخرى، سيغيب المهاجم رودي جيستاد، هو الآخر عن تشكيلة البنين، بعد تعرضه هو الآخر لإصابة خلال حصة تدريبية.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيستظيف منتخب البنين، هذا الإثنين، بملعب “5 جويلية”، في مباراة ودية تحضيرية.