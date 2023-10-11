منتخب الرأس الأخضر يواصل تحضيراته بملحق “حملاوي”

يواصل منتخب الرأس الأخضر، تحضيراته بملحق ملعب حملاوي بقسنطينة، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني وديا غدا الخميس.

وحسب المعلومات التي توفر عليها موقع النهار أونلاين، فقد خاض منتخب الرأس الأخضر، أمس الإثنين، ثاني حصة تدريبية بملحق ملعب حملاوي بقسنطينة.

وتم تسريح لاعب الوسط كيفن بينا، من التربص بسبب عدم شفائه من الإصابة، كما سيغيب المدافع جواو كوريا بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال آخر مباراة خاضها مع فريقه.

وسيجري منتخب الرأس الأخضر، اليوم الأربعاء، حصة تدريبية على الملعب الرئيسي لحملاوي على الساعة 20.00 مساءً.