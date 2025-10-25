منتخب الرديف يختتم تحضيراته لكأس العرب بمواجهة مزدوجة أمام مصر

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الأحد، عن برمجة مباراة ودية مزدوجة بين المنتخب الرديف، ومنتخب مصر للمحليين، في إطار الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العرب 2025.

وسيدخل أشبال مجيد بوقرة، نوفمبر المقبل، في تربص أخير، والذي سيكون حاسما لضبط القائمة النهائية للاعبين المعنيين بخوض غمار البطولة العربية. المقررة بقطر في الفترة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر المقبل.

وسيلاقي رفقاء المتألق أمير سعيود. منتخب مصر في مناسبتين. وذلك، على أرضية ملعب “القاهرة” الدولي، الأولى يوم الـ 14 نوفمبر بداية من الساعة 14:00. والثانية في الـ 17 من الشهر ذاته، انطلاقا من الساعة 16:00.

وكان المنتخب الرديف، قد واجه خلال فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر أكتوبر الجاري. منتخب فلسطين، في مناسبتين وديتين أيضا بملعب 19 ماي بعنابة. فاز في الأولى بنتيجة 3-0، بينما انهزم في الثانية بنتيجة 0-1.