منتخب الرغبي يحقق ثالث إنتصار في التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد

تأهل المنتخب الوطني للرغبي السباعي، لربع نهائي التصفيات الافريقية المؤهلة الى الألعاب الأولمبية، المقامة بجزر موريس.

بعد الفوز ضد في ثلاث مباريات المجموعة ضد منتخبات جزر الموريس، بوتسوانا وليسوتو.

وحقق المنتخب الوطني ثلاثة إنتصارات في دور المجموعات، في الجولة الأولى ضد جزر الموريس بنتيجة 15 مقابل 4، والفوز ضد بوتسوانا في الجولة الثانية ضد بوتسوانا بنتيجة 29 مقابل 7.

كما فاز المنتخب الوطني في الجولة الثالثة ضد ضد ليسوتو بنتيجة 48 مقابل صفر.