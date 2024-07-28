منتخب الريغبي يفشل في التتويج بكأس إفريقيا

فشل المنتخب الوطني لـ “الريغبي”، في التتويج بلقب بطولة كأس إفريقيا، الجارية وقائعها بأوغندا، عقب هزيمته اليوم الأحد، في النهائي على يد زيمباوي.

وسقط الخضر لـ”الريغبي” بنتيجة كبيرة في اللقاء النهائي، استقرت على “29-03″، ليكتفوا بذلك بوصافة البطولة الإفريقية.

وانتهى الشوط الأول من المواجهة النهائي بتوفق منتخب زيمبابوي، بنتيجة 12-03. وعجز المنتخب الوطني، عن الاستفاقة في المرحلة الثانية، التي شهدت سيطرة كلية للمنافس.

وبالرغم من الفشل في خطف اللقب الإفريقي، إلا أن العناصر الوطنية. قدمت دورة مشرفة، لاسيما وأن الأمر تعلق بتنشيط نهائي البطولة القارية، لأول مرة في تاريخ الريغبي الجزائري.