منتخب السلة بطلا لـ”العرب” من دون هزيمة

أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة، المتوج مسبقا، بلقب البطولة العربية الـ 26، مشاركته في المنافسة التي تُختتم اليوم السبت، بالعاصمة البحرينية المنامة، بالعلامة الكاملة.

وفاز منتخب السلة، على نظيره المصري بنتيجة 78-70. بعدما كان قد أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 32-28، ضمن الجولة الـ 7 والأخيرة. رافعا رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة من أصل 12 ممكنة.

وأنهى المنتخب الوطني، الربع الأول لصالحه بنتيجة 17-12. قبل أن يخسر الربع الثاني بنتيجة 15-16، فيما تأخر في الربع الثالث بنتيجة 21-27، قبل أن ينتفض في الربع الرابع والأخير، ويحسمه لصالحه بـ 25-15.

وهو الانتصار الذي جاء ليؤكد أحقية المنتخب الوطني، لكرة السلة. بلقبه العربي. الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد الأول سنة 2005. حيث كان حينها المدرب الحالي علي بوزيان، لاعبا.

وخلال 6 مواجهات فاز “الخضر” لكرة السلة بـ 6. وكانت البداية أمام تونس بنتيجة 86-81، ثم الإمارات العربية بـ 99-61 وقطر بنتيجة 92-66. والكويت بـ 86-74، ثم البلد المضيف البحرين بنتيجة 7.-69، وأخيرا مصر بـ 78-70.