منتخب السلة يكتسح قطر ويحقق ثالث انتصار في البطولة العربية

حقق المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة (رجال) اليوم الثلاثاء، فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره القطري، ضمن البطولة العربية، الجارية وقائعها بالعاصمة البحرينية،ما بين 25 جويلية الى 2 أوت 2025.

وحسم “الخضر” لكرة السلة المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الرابعة بنتيجة 92-66.

ليحقق بذلك الخماسي الجزائري، ثالث انتصار في البطولة العربية، بعد الفوز على كل من تونس والإمارات.

وسيخوض المنتخب الوطني، غدا الأربعاء، خامس لقاءات في البطولة العربية، حينما يلاقي نظيره الكويتي.

بينما يواجه البحرين ومصر على التوالي، يومي الجمعة والسبت القادمين.

وتقام المنافسة في شكل بطولة مصغرة من 7 جولات، حيث سيتوج باللقب المنتخب الذي يحتل المركز الأول في الترتيب النهائي.