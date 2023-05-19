منتخب السنغال أدى صلاة الجمعة بالمسجد قبل مواجهة المغرب

أدى تعداد منتخب السنغال لأقل من 17 عاما، ظهر اليوم، صلاة الجمعة بمسجد “كتو” بالدار البيضاء، قبل مواجهته منتخب المغرب.

وسجل بعثة المنتخب السنغالي، حضورها بكامل التعداد، في مسجد “كتو”، أين أدو صلاة الجمعة إلى جانب باقي المصلين.

كما تم عقب انتهاء صلاة الجمعة، أخذ صورة تذكارية لعناصر المنتخب السنغالي مع إمام المسجد، وعدد من المصلين.

يذكر أن منتخب السنغال، ينشط سهرة اليوم الجمعة، نهائي كأس امم إفريقيا لأقل من 17 عاما، في مواجهة نظيره المغربي، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.