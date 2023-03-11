منتخب السنغال يتوج بطلا لكأس إفريقيا لأقل من 20 سنة

تمكن منتخب السنغال من التتويج ببطولة كأس إفريقيا للشباب لأقل من 20 سنة في المنافسة التي اختتمت فعالياتها اليوم بمصر.

وجاء التتويج بعد الفوز الكبير الذي حقّقه على حساب منتخب غامبيا بنتيجة هدفين دن رد في اللقاء الختامي.

وكان منتخب السنغال قد تفوّق بهدف مقابل صفر من إمضاء اللاعب فاي، في الشوط الثاني. قبل ان يعيد الكرّة عن طريق الهداف مامادو كامار.

وبهذا الإنجاز، توّج المنتخب السنغالي بالتاج الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد اكتفى بالمركز الثاني سابقا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption