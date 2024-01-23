منتخب السنغال يحقق الفوز أمام غينيا ويتأهل في صدارة مجموعته الثالثة

فاز منتخب السنغال، اليوم الثلاثاء، بثنائية نظيفة، في مواجهة غينيا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لنهائيات أمم إفريقيا.

ونجح منتخب غينيا، في الصمود أمام السنغال، طيلة الشوط الأول من هذا اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وخلال الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ61، افتتح عبدولاي سيك، باب التسجيل للسنغال، قبل أن يظيف زميله اليمان نداي، الهدف الثاني في الدقيقة الـ90.

وبهذا تأهل منتخب السنغال، إلى الدور الثاني من “كان” كوت ديفوار، في صدارة مجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما تأهل المنتخب الغيني في المركز الثالث بأربع نقاط.