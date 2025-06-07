منتخب السويد يفوز في “المجر” قبل ودية “الخضر”

حقق المنتخب السويدي، منافس “الخضر” الودي الثلاثاء المقبل، فوزا رائعا أمس الجمعة، أمام مُضيفه المجري، بثنائية نظيفة.

ويلتقي المنتخب الوطني، بنظيره السويدي، يوم الثلاثاء 10 جوان الجاري بملعب “ستراوبيري” بمدينة سولنا، في ثاني ودية للعناصر الوطنية. بعد الفوز الخميس الفارط، أمام الضيف رواندا، بثنائية نظيفة أيضا.

وبالعودة إلى ودية السويد، أمام المجر، والتي جرت بالعاصمة “بودابست” وعرفت غياب ثنائي هجوم منتخب السويد، ايزاك وجيوكيريس، بسبب الإصابة، فقد انتهى شوطها الأول على وقع التعادل السلبي.

قبل أن ينجح منافس “الخضر” القادم في تسجيل ثنائية خلال المرحلة الثانية. عن طريق كل من بنيامين نيغرين، مهاجم نوردسجايلاند الدنماركي. في الدقيقة الـ 49 والتونسي الأصل، ولاعب برايتون الانجليزي، ياسين أياري، عند الدقيقة الـ 66.

ووصف الموقع الالكتروني، للاتحاد السويدي لكرة القدم، الفوز في المجر، بـ “المستحق” والذي يستحق أيضا الإشادة، خصوصًا وأنه جاء بتشكيلة جديدة نسبيا.