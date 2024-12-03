منتخب السيدات لكرة اليد يتأهل لربع نهائي البطولة الإفريقية

تأهل المنتخب الوطني النسوي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، المقامة فعالياتها بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الفترة بين 27 نوفمبر و7 ديسمبر الجاري.

وضمنت سيدات المنتخب الوطني تأهلهن إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعد الفوز أمام نظيراتهن الكينيات في آخر مباريات المجموعة الأولى من المنافسة، وبنتيجة 31 مقابل 12.

ويعدّ هذا الفوز هو الثاني لسيدات الخضر في المنافسة الإفريقية، بعدما تجاوزن منتخب الرأس الأخضر في المباراة السابقة. إلى جانب تسجيلهن ثلاث خسارات متتالية أمام السنغال، مصر والكونغو برازافيل.

وسيواجه المنتخب الوطني النسوي لكرة اليد في الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية منتخب أنغولا.