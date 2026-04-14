منتخب السيدات يسقط وديا أمام جنوب إفريقيا

انقاد المنتخب الوطني للسيدات إلى هزيمة بهدف من دون مقابل، على يد نظيره الجنوب إفريقي، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء ودي استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2026.

وسجلت الجنوب إفريقيات الهدف الوحيد في المرحلة الأولى من المباراة التي جرت على أرضية ملعب الأميرة ماقوقو بمدينة دوبران.

ومن المرتقب أن يلتقي المنتخبان في ثاني محطة ودية، الجمعة القادمة. بالملعب ذاته بداية من الساعة 14:00.

ومن المؤكد أن الاحتكاك ببطلات “كان 2022″، سيكون مفيدا لزميلات الحارسة المتألقة كلوي نقازي. قبل دخول غمار المنافسة القارية.

يشار إلى أن المنتخب النسوي ينافس في المجموعة الأولى لـ”كان 2026″، في الفترة بين 25 جويلية و16 أوت، رفقة كل من السنغال وكينيا والمغرب.