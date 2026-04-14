منتخب “السيدات” يسقط وديا أمام جنوب إفريقيا

انقاد المنتخب الوطني لـ “السيدات” إلى هزيمة بهدف من دون مقابل، على يد نظيره الجنوب إفريقي، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء ودي استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2026.

وسجلت الجنوب إفريقيات الهدف الوحيد، في المرحلة الأولى من المباراة التي جرت على أضية ملعب “الأميرة ماقوقو” بمدينة دوبران.

ومن المرتقب أن يلتقي المنتخبان في ثاني محطة ودية، الجمعة القادمة. بذات الملعب بداية من الساعة 14:00.

ومن المؤكد أن الاحتكاك ببطلات “كان 2022″، سيكون مفيدا لزميلات الحارسة المتألقة كلوي نقازي. قبل دخول غمار المنافسة القارية.

يشار إلى أن المنتخب النسوي، يتواجد في المجموعة الأولى لـ”كان 2026”. المقررة ما بين الـ 25 جويلية والـ 16 أوت، رفقة كل من السنغال وكينيا والمغرب.