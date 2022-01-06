منتخب الغابون يتلقى ضربة موجعة قبل انطلاق “الكان”

تلقى منتخب الغابون ضربة موجعة، قبل ثلاثة أيام فقط عن انطلاق فعاليات كأس أمم إفريقيا 2021، المقررة بالكاميرون.

وكشفت وسائل إعلامية نقلا عن الاتحاد الغابوني، عن تعرض نجميه بيار أوباميانغ، ومواطنه ماريو ليمينا، للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كما أضاف، بأنه سيتم اجراء كشف جديد لجميع أعضاء بعثة المنتخب، للاطمئنان على صحة اللاعبين ومختلف الأطقم.

يذكر أن الغابون، يشارك في كأس أمم إفريقيا 2021، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من المغرب، غانا وجزر القمر.