منتخب الفراعنة يتسبب في وفاة فنان مصري !!

توفي الفنان المصري الشاب ماهر عصام، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 38 عاما، نتيجة إصابته بنزيف قوي في الدماغ.

ووفقا لوكالة “إيرم نيوز” المصرية، فقد تعرض ماهر لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها في غيبوبة عقب إصابته بنزيف في الدماغ.

وكشف المصدر أن إصابة عصام بالنزيف، جاءت إثر إنفعاله أثناء متابعته لمباراة مصر وأوروغواي في كأس العالم.

كما كتب أحد زملائه، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي:”هذا تحذير مهم جداً، ماهر عصام تعرض لأزمة صحية منذ فترة”.

مضيفا:”ماهر دخل المستشفى بعد أن كان يشاهد مباراة مصر مع الأوروغواي وتعرض لإنفعالات شديدة أدت لإصابته بنزيف في المخ”.