بقلم محمد لمين صحراوي
منتخب “الفوتسال” في تربص تحضيرا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي
دخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة “الفوتسال” منذ أمس الثلاثاء، في تربص مغلق بمدينة فوكة بتبازة، تحضيرا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025”.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن مدرب منتخب “الفوتسال” نور الدين بن عمروش. استدعى لهذا التربص. الذي سيتواصل إلى غاية يوم الأحد المقبل، الـ 31 أوت الجاري، 20 لاعبا.

يشار إلى أن دورة ألعاب التضامن الاسلامي، ستقام بالمملكة العربية السعودية. في الفترة ما بين الـ 7 والـ 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة 4 آلاف رياضي يمثلون 57 دولة اسلامية.

Peut être une image de ‎1 personne, partie de football américain, partie de foot et ‎texte qui dit ’‎Futsal SQUAD NATIONAL FUTSAL LIST TEAM ALGERIA 1 2 3 BENADEL ZOHIER IRMOURADRATS/ MOURAD BELOUAHRI RIADH GK SALHI HAMID A.CAUZIUM JEBRANI ABDELHAK DJELLOUL ABDERRAQUE A.CAUZIUM SMARA ABDERRAOUE A.CAUZIUM ΤΟυΑΤΙ RIADH 5 မနကသ 7 8 RIACHE WALID و 10 TEMAR MOHAMMED CSN BOUNOURA BOUTERA BRAHIM MESSAOUD SAHLI SAMIR 12 13 BENTALEB SEDDIK 14 BOUSAESAE SIF ELHAK CRASELAIN TABET ΑγυΒ AFRICAIN BBA FUTSAL YAKOUB 15 A.CAUZIUM ZIOUAL NE 17 18 19 GOACH NORDINE BENAMROUCHE STAGE 26-08-2025= 31-08-2025 ADDI ALAA EDDINE HCHEM AUZIUM AIT-HAMADOUCHE EMBAREK KSEUR BEN BACHA DJAMEL EDDINE ASPETAR C CHEMY M'ZITI BADREDDINE A.C AUZIUM SERPORT roupe- mobilis sonatrach ALERYANE‎’‎‎

