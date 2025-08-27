منتخب “الفوتسال” في تربص تحضيرا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

دخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة “الفوتسال” منذ أمس الثلاثاء، في تربص مغلق بمدينة فوكة بتبازة، تحضيرا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025”.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن مدرب منتخب “الفوتسال” نور الدين بن عمروش. استدعى لهذا التربص. الذي سيتواصل إلى غاية يوم الأحد المقبل، الـ 31 أوت الجاري، 20 لاعبا.

يشار إلى أن دورة ألعاب التضامن الاسلامي، ستقام بالمملكة العربية السعودية. في الفترة ما بين الـ 7 والـ 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة 4 آلاف رياضي يمثلون 57 دولة اسلامية.