منتخب “الفوتسال” يخوض تربصا أخيرا هذا الخميس

يُرتقب أن يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، الخميس المقبل، آخر تربص له قبل الدخول في غمار منافسة ألعاب التضامن الاسلامي، المقرر إقامتها بالعاصمة السعودية الرياض.

واختتم أمس الأحد، منتخب “الفوتسال” تربصه بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة بولاية تيبازة. والذي يندرج في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وشارك في هذا التربص، المندرج ضمن فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر. 16 لاعبا أغلبهم من العناصر الناشطة خارج الوطن، حيث دام لـ 8 أيام، وتخللته مباراة ودية أمام أتليتيك أوزيوم. انتهت بفوز الخضر بنتيجة 4-2.

وأشارت “الفاف” في بيان لها، أن منتخب “الفوتسال” سيدخل بمشاركة العناصر المحلية، تربصا جديدا، في الفترة ما بين الـ 25 والـ 30 سبتمبر الجاري. تحضيرا لألعاب التضامن الإسلامي المقررة بالرياض ما بين الـ 7 والـ 21 نوفمبر الداخل.