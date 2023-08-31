منتخب الفوتسال ينهي تربصه التحضيري لـ”كان 2024″

أنهى المنتخب الوطني للفوتسال، اليوم الخميس، تربصه التحضيري لكأس أمم إفريقيا 2024 بالموزمبيق، والذي جرى بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد إستدعى الناخب الوطني نور الدين بن عمروش، إستدعى 20 لاعبا ينشطون في البطولة المحلية لخوض هذا التربص.

وأوضح المصدر، أن هذا التربص كان فرصة للجهاز الفني، للوقوف على الحالة البدنية للاعبين، والإستعداد لقادم المواعيد في أفضل الظروف.