منتخب “الفوتسال” يواصل تحضيراته في تربص فوكة

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، تحضيراته بجدية في تربص “فوكة” بولاية تيبازة، و الذي انطلق يوم الخميس الماضي.

و كشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني، أمس الأحد. أن مدرب منتخب “الفوتسال” نور الدين بن عمروش، وجّه الدعوة لـ 16 لاعبا، من بينهم عناصر تنشط في البطولة الوطنية وأخرى بالخارج.

كما أبرزت الهيئة الكروية، أن تربص فوكة، سيستمر إلى غاية يوم غدٍ الثلاثاء الـ 21 أكتوبر الجاري. وفق برنامج مكثف يركّز على مختلف الجوانب. و هذا بهدف تحسين الأداء و رفع جاهزية الخضر تحسبا للمواعيد الرسمية القادمة.