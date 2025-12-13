منتخب “الكاراتي” يحصد 14 ميدالية في ألعاب إفريقيا للشباب

بصم المنتخب الوطني لـ”الكاراتي” على نتائج مشرفة، في النسخة الـ4 من دورة الألعاب الإفريقية للشباب التي تستضيفها أنغولا في الفترة ما بين الـ 10 والـ 20 ديسمبر الجاري.

واختتم المنتخب الوطني لـ “الكاراتي” منافسات الالعاب الافريقية، بحصيلة 14 ميدالية متنوعة. حسبما كشفت عنه الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

ونجحت العناصر الوطنية، حسب ذات المصدر، في خطف 10 ميداليات ذهبية. إلى جانب 3 ميداليات فضية وميدالية واحدة برونزية، وهي نتائج مميزة لشبان الجزائر في رياضة “الكاراتي”.