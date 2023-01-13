منتخب الكاميرون يحل بوهران

وصل، اليوم الجمعة، منتخب الكاميرون إلى مطار أحمد بن بلة بوهران استعدادا لإجراء مبارياته في منافسة شان 2022 التي افتتحت اليوم بملعب نيلسون مانديلا.

وكان في استقبال وفد الكاميرون عدد من المسؤولين عن تنظيم كأس إفريقيا للمحليين إلى جانب الإعلام الكاميروني الذي كان حاضرا في مدينة الباهية.

وسيقيم منتخب الكاميرون بفندق فوندوم بمدينة الباهية أين حضي باستقبال المسؤولين عن الفندق كذلك حسب الصفحة الرسمية للجنة تنظيم الشان على الفايسبوك.

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