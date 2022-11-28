منتخب الكاميرون ينهي شوطه الأول أمام صربيا متأخرا بثنائية لهدف

أنهى منتخب الكاميرون، الشوط الأول من مباراته أمام صربيا ضمن مونديال قطر، بنتيجة هدفين لهدف، لصالح صربيا.

وكان المنتخب الكاميروني السباق لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ29، عن طريق اللاعب جان كاستيليتو.

كما تمكن منتخب صربيا من العودة في النتيجة، في الدقيقة الـ45، عن طريق بافلوفيتش، قبل أن يعمق الفارق زميله سافيتش في الدقيقة الـ46.

يذكر أن منتخب الكاميرون انهزم في مباراته الأولى من هذا المونديال بهدف نظيف أمام سويسرا، شأنه شان صربيا التي انهزمت بثنائية امام البرازيل.