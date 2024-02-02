منتخب الكونغو يتعادل في شوطه الأول أمام غينيا

انتهى الشوط الاول من المباراة التي تجمع منتخبي الكونغو، وغينيا، على وقع التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وكان منتخب غينيا، الشباق لافتتاح باب التسجيل في هذه المباراة، خلال الدقيقة الـ20، عن طريق ضربة جزاء، حولها اللاعب محمد بابو لهدف.

كما تمكن منتخب الكونغو، من العودة سريعا في النتجية، من خلال تسجيله هدف التعادل في الدقيقة الـ27، عن طريق شانسيل مبيمبا.

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع منتخبي الكونغو، وغينيا، تدخل ضمن الدور الربع نهائي من كأس أمم إأفريقيا 2023، الجارية بكوت ديفوار.