منتخب الكونغو يقصي غينيا ويبلغ نصف نهائي “الكان”

نجح منتخب الكونغو، اليوم الجمعة، في اجتياز عقبت منتخب غينيا، وبلوغ الدور النصف نهائي لكأس أمم إفريقيا الجارية بكوت ديفوار.

وانتهى الشوط الاول من هذه المباراة التي جمعت منتخبي، الكونغو، وغينيا، برسم ربع نهائي “الكان”، على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وخلال الشوط الثاني، تمكن منتخب الكونغو، من إضافة الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب يوان ويسا، قبل أن يضيف زميله ارثر ماسوكو، الهدف الثالث في الدقيقة الـ82.

وبهذا غادر منتخب غينيا، نهائيات “كان” كوت ديفوار، فيما التحق منتخب الكونغو، بالمربع الذهبي.