منتخب “الكيك بوكسينغ” في أوزباكستان للمشاركة في المونديال

حلّ المنتخب الوطني الجزائري، لـ “الكيك بوكسينغ” ليلة الأحد إلى الاثنين، بدولة أوزباكستان، تحسبا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2024.

وكشفت الاتحادية الجزائرية للكيك بوكسينغ والمواي طاي والرياضات المشابهة. بأن وفد المنتخب الوطني لـ “الكيك بوكسينغ” غادر ليلة أمس الأحد، نحو أوزباكستان.

مضيفة في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن المونديال سينطلق غدا الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري، ويستمر إلى غاية الأحد المقبل 29 من نفس الشهر.