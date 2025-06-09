منتخب المحليين أمام اختبار حقيقي في مواجهة رواندا

يخوض المنتخب الوطني للمحليين، سهرة اليوم الإثنين، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة منتخب رواندا.

وتعتبر هذه المباراة التحضيرية، للمنتخب الوطني للمحليين، ضد رواندا، اختبار حقيقي، وهام، بالنسبة لأشبال المدرب مجيد بوقرة.

وسيكون على كل لاعب من المنتخب الوطني للمحليين، تقديم أفضل ما لديه في هذا اللقاء، لضمان مكانته ضمن قائمة بوقرة، المعنية بالطبعة المقبلة من بطولة “الشان”.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ضد منتخب رواندا، مقررة أمسية اليوم الإثنين، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بملعب “مصطفى تشاكر بالبليدة”.