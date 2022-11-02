منتخب المحليين يستهدف الفوز على النيجر في ثاني اختبار من تربص تونس

يخوض المنتخب الوطني للمحليين، أمسية اليوم الأربعاء، ثاني مباراة ودية له، ضمن التربص الجاري في طبرقة التونسية، بمواجهة منتخب النيجر.

ويطمح لاعبو المنتخب الوطني المحلي، بعد فوزهم على نظيرهم المالي، الحفاظ على نتائجهم الايجابية بتسجيل فوز جديد، أمام النيجر.

كما يعول الناخب مجيد بوقرة، على جاهزية، وعزيمة لاعبيه، في سعيه لقيادتهم لضمان الفوز بهذه المواجهة الودية التحضيرية.

وأكد مجيد بوقرة، في وقت سابق، عزمه على احداث تغييرات على تشكيلة الأساسية في مواجهة النيجر، مقارنة بتلك التي فازت على منتخب مالي.

وجاءت تشكيلة الناخب الوطني مجيد بوقرة في اللقاء على النحو التالي: