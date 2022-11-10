منتخب المحليين يغادر أرض الوطن لخوض ثاني تربص تحضيري تحسبا لـ”الشان”

غادرت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه دولة الامارات، لخوض ثاني تربص لهم تحسبا لبطولة الشان.

وسجلت بعثة المنتخب الوطني، تواجدها ظهر اليوم الخميس، بمطار هواري بومدين بالعاصمة في تعداد كامل يتقدمه الناخب مجيد بوقرة.

وسيدوم تربص المنتخب الوطني بدولة الامارات، والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية، إلى غاية الـ26 من شهر نوفمبر الجاري.

كما كشف الناخب مجيد بوقرة، في وقت سابق، منافسي المنتخب المحلي، في ودياته المبرمجة ضمن هذا التربص، ويتعلق الأمر بكل من منتخبات سوريا، الكويت، وسيراليون.