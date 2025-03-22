منتخب الموزمبيق يجري أول حصة تدربيبة بملحق نيلسون مونديلا تحسبا لمواجهة الخضر

​أجرى منتخب الموزمبيق، مساء اليوم السبت، حصته التدريبية الأولى في الجزائر، استعدادًا لمباراته القادمة ضد المنتخب الوطني الجزائري.

برسم الجولة السادسة للمجموعة السابعة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وخاضت عناصر منتخب الموزمبيق هذه الحصة التدريبية، بملحق ملعب نيلسون مانديلا، وبتعداد مكتمل. بعد ساعات من حلولها بأرض الوطن، سهرة الجمعة.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق في إطار تصفيات كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، بملعب حسين آيت أحمد في تيزي وزو، بداية من الساعة الـ22.00 ليلا.

للإشارة، يتصدر كل من المنتخبين الجزائري والموزمبيقي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقاط، مع أفضلية للخضر بفارق الأهداف.