منتخب الموزمبيق يحلّ بأرض الوطن تحسباً لمواجهة الخُضر

حلّ وفد منتخب موزمبيق بأرض الوطن، سهرة أمس الجمعة، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري.

وسيواجه منتخب موزمبيق نظيره الجزائري يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة العاشرة ليلاً، على أرضية ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لمونديال 2026.

ويتعيّن على الخُضر تحقيق الفوز في هذه المواجهة المصيرية للاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل إلى المونديال، خاصة أن منتخب موزمبيق يتقاسم صدارة المجموعة مع أشبال بيتكوفيتش برصيد 12 نقطة لكل منهما.