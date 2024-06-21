منتخب النمسا يفوز بثلاثية على بولندا في ثاني جولة من “أورو 2024”

حقق منتخب النمسا، اليوم الجمعة، أول فوز له في بطولة أمم أوروبا 2024، الجارية بألمانيا، حلال المواجهة التي جمعتهم بمنتخب بولندا، ضمن الجولة الثانية.

وتمكن منتخب النمسا، من افتتاح باب التسجيل بمكرا في هذه المبارة، وبالتحديد في الدقيقة التاسعة، عن طريق اللاعب غرينوت تراونر.

منتخب بولندا، أبدى رد فعل قوي، من خلال تعديله النتيجة في حدود الدقيقة الـ30، عن طريق بياتيك، لينتهي هذا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

وخلال الشوط الثاني، أضاف منتخب النمسا هدفه الثاني، عن طريق بومغارتنر، قبل أن يعمق ارناوتوفيتس، الفارق من ضربة جزاء، منهيا المباراة لصالح النمسا، بثلاثية لهدف، على حساب بولندا.