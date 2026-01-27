منتخب اليد يبلغ نصف نهائي الـ”كان” ويتأهل إلى المونديال

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد رسميا إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا، الجارية وقائعها بمدينة “كيغالي” الرواندية، خلال الفترة بين الـ 21 والـ 31 جانفي الجاري، ليبلغ بذلك نهائيات بطولة العالم المقررة بألمانيا جانفي القادم.

وعبرت “اليد الجزائرية” إلى المربع الذهبي لـ “كان 2026” ومونديال 2027 في المركز الثاني من الدور الرئيسي. برصيد نقطتين خلف مصر بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن نيجيريا.

واستفاد المنتخب الوطني، الفائز صبيحة اليوم الثلاثاء. بنتيجة 27-22 على منتخب أنغولا، من فوز مصر، مساءً، على نيجيريا، للتأهل إلى نصف النهائي.

وأنهى رفقاء الحارس بوزيان، المنافسة في المجموعة الأولى للدور الرئيس من “كان 2026” برصيد نقطتين، بهزيمة أمام مصر وفوز أمام أنغولا. وهو الرصيد نفسه من نقاط نيجيريا وأنغولا، غير أن أفضلية الأهداف رجّحت كفة “الخُضر” أمام نيجيريا.

وبعد التأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا وضمان المشاركة في المونديال، ينتظر المنتخب الوطني الفائز من المباراة المقررة مساء اليوم، بداية من الساعة 18:00. بين تونس والرأس الأخضر، للتعرف على هوية منافسه في المربع الذهبي.