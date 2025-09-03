منتخب بوتسوانا يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة الخضر

وصلت بعثة منتخب بوتسوانا، صباح اليوم الأربعاء، إلى الجزائر، تحسبا لخوض مباراتهم المقبلة ضد المنتخب الوطني.

وحطّت بعثة منتخب بوتسوانا، رحالها، بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، أين كان في استقبالهم ممثلين عن “الفاف”، قبل تنقلهم إلى مقر اقامتهم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البوتسواني، حصة تدريبية واحدة، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، قبل مواجهة المنتخب الوطني.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ضد بوتسوانا، والمقرر يوم غد الخميس، انطلاقا من الثامنة ليلاً، بملعب “حسين آيت أحمد”، تدخل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.