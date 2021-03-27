منتخب بوتسوانا يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة الخضر

وصلت تشكيلةمنتخب بوتسوانا اليوم السبت إلى مطار هواري بومدين قادمة من العاصمة الفرنسية باريس في رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.

ويواجه المنتخب البوتسواني نظيره الجزائري يوم الإثنين في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا 2021.

ورفض المدرب الجزائري لمنتخب بوتسوانا عادل اعمروش القيام بتصريحات صحفية بالرغم من أن المباراة شكلية بالنسبة للمنتخبين، بما أن الخضر ضمنوا التأهل إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا في حين أن منتخب بوتسوانا يتواجد خارج سباق التأهل.