منتخب بوركينافاسو يتصدر المجموعة بعد فوزه أمام النيجر

فاز منتخب بوركينافاسو أمسية اليوم الخميس بثنائية نظيفة أمام مضيفه منتخب النيجر بملعب مراكش في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجل اللاعب لاسينا تراوري هدف منتخب بوركينا فاسو الأول في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، وأضاف اللاعب البديل محمد كوناتي الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب بوركينا فاسو أول 3 نقاط له في المجموعة، فيما لا يزال رصيد منتخب النيجر خالي من النقاط.

وتضم المجموعة الأولى أيضا المنتخب الوطني ونظيره الجيبوتي، واللذان سيلتقيان على ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة..