منتخب بوركينافاسو يقرر إستقبال الخضر في المغرب!

قرر الإتحاد البوركينابي لكرة القدم إستقبال المنتخب الجزائري بمدينة مراكش في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022 المزمع إجرائها بقطر.

ويواجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي منتخب الخيول بمدينة مراكش المغربية يوم 7 سبتمبر القادم في إطار الجولة الثانية من تصفيات كاس العالم 2022.

وقرر الإتحاد البوركينابي إستقبال منافسيه في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بسبب عدم إمتثال ملاعبه لمعايير الفيفا والكاف.

لإتحاد البوركينابي لكرة القدم يقرر إستقبال المنتخب الوطني في المغرب

الخضر سيواجهون منتخب بوركينافاسو في مراكش يوم 7 سبتمبر القادم

المواجهة تدخل في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر