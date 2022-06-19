منتخب تونس مهدّد بالإقصاء من المشاركة في مونديال قطر !

فجّر الاعلامي محمود النصيري مفاجأة من العيار الثقيل خلال حديثه عن إمكانية تدخل الفيفا في إقصاء منتخب تونس من المشاركة في مونديال قطر.

وقال النصيري الذي يشتغل بصحيفة الشرق القطرية. في تصريحه الذي نقلته قناة الكأس “هناك فعلا تهديدات رسمية وفعلية بإقصائه من المشاركة في كأس العالم لسبب تدخل الحكومة في شؤون كرة القدم”. وأضاف “كما هنا خلاف بين رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء. ووزير الشباب والرياضة كامل الجبش”

كما أردف ” هناك تهديدات رسمية بإمكانية حل المكتب الجامعي وبهذا يمكن أن تتدخل الفيفا وتوقف نشاط كرة القدم في تونس لسنوات”.

كما ختم “يجب ان حل بطريقة ودية”.

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