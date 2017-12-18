منتخب تونس يسعى لضم لاعب إيفواري لصفوفه !

طرح الإتحاد التونسي لكرة القدم فكرة تجنيس اللاعب الإيفواري لنادي الترجي الرياضي، فوسيني كوليبالي، من أجل تعزيز صفوف نسور قرطاج قبل مونديال روسيا.

ولفت متوسط الميدان الإيفواري الأنظار إليه منذ بداية الموسم بأداء جيد وقوي، ما جعله واحدا من أفضل لاعبي الدوري التونسي.

ويبلغ كوليبالي من العمر 28 عاما وقد سبق له أن دافع عن ألوان ساحل العاج، في منتخبات الفئات الصغرى ولم يلعب مع المنتخب الأول.

للإشارة، سبق وأن جنّس الإتحاد التونسي كل من خوزي كلايتون وسيلفا دوس سانتوس اللذين منحا تونس التتويج في بطولة الأمم الأفريقية 2004.