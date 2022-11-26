منتخب تونس ينهي شوطه الأول أمام استراليا متأخرا في النتيجة

أنهى منتخب تونس، الشوط الأول من مباراتهم أمام أستراليا، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم متأخرا بهدف دون رد.

وتمكن المنتخب الأسترالي من مباغتة نسور قرطاح، في الدقيقة الـ23، عن طريق اللاعب ميتشل دوك، الذي افتتح باب التسجيل.

كما سعى منتخب تونس للعودة في النتيجة، خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول بخلقه العديد من الفرص، إلا أن نقص التركيز حرمه من التسجيل.

يذكر أن منتخب تونس، حقق التعادل في مباراته الأولى أمام الدنمارك، فيما انهزم منتخب استراليا برباعية أمام فرنسا.