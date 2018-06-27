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منتخب ثالث يُزاحم “الفاف” على ضم “رونار” !!

الرياضة
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منتخب ثالث يُزاحم “الفاف” على ضم “رونار” !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

أكدت شبكة “espn” الأمريكية الشهيرة، أن الإتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، وضع إسم المدرب الفرنسي هيرفي رونار هدفا أولا له.

إضافة للبرتغال كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران الحالي، من أجل خلافة المدرب ستيوارت باكستر، المرشح بقوة لمغادرته جنوب إفريقيا.

وأشارت الشبكة ذاتها، أن داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، حدد قائمة تضم عددا من الأسماء المحلية والأجنبية، يتقدمها هيرفي رونار.

يذكر أن الصراع على “الثعلب” الفرنسي سيشتد بين “الفاف” الطامحة لإستقدامه والمنتخب المصري الذي باشر إتصلاته بالمدرب.


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