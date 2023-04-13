منتخب جبهة التحرير الوطني يطفئ شمعته الـ65

يحتفل منتخب جبهة التحرير الوطني، اليوم الخميس، بمرور 65 عاما عن تأسيسه، وكتابة أول سطر في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

وتتزامن هذه الذكرى مع تاريخ 13 أفريل من كل سنة، كون منتخب جبهة التحرير تم تأسيسه بتاريخ 13 أفريل من سنة 1958.

وكان منتخب جبهة التحرير الوطني، سفير ثورة التحرير، ابان الاستعمار الفرنسي، لمساهمته في اسماع القضية الجزائرية، ورفع الراية الوطنية دوليا.

وفي جولتهم عبر إفريقيا، أوروبا وآسيا، خاص منتخب جبهة التحرير 83 مباراة، حقق فيها 57 فوزا، 14 تعادلا، و12 هزيمة.

كما شارك منتخب جبهة التحرير، في التظاهرات الرياضية، ضمن كفاحه الكروي، الذي دام أربع سنوات.